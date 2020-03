Propostas de soluções contra a crise causada pela pandemia do novo coronavírus podem ser inscritas no Edital de Inovação para a Indústria, lançado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os projetos devem ter aplicação imediata, com resultado em até 40 dias. De acordo com o Senai Goiás, haverá investimento total de R$ 10 milhões em iniciativas que ajudem a prevenir, diagnosticar e tratar a Covid-19 e seus efeitos. As inscrições podem ser feitas pelo site do Edital de Inovação, onde o regulamento está disponível..

Alguns dos exemplos de demandas são a ampliação do número de respiradores mecânicos fabricados, o desenvolvimento de testes rápidos para a detecção do vírus e de alternativas para equipamentos de proteção individual (EPIs), a reposição de peças e componentes usados em unidades de terapia intensiva (UTIs), dentre outros. Segundo o Senai Goiás, as propostas podem ser de até R$ 2 milhões e não há necessidade de contrapartida financeira ou econômica.

Os projetos desenvolvidos no Estado terão o apoio dos Institutos Senai de Tecnologia em Automação e de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, localizados em Goiânia. No País, estão mobilizados para a ação 27 Institutos de Inovação e 60 Institutos de Tecnologia.