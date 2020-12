Cidades Suspeito de matar companheiro da ex-namorada a facadas é preso em Senador Canedo Crime aconteceu no último dia 10 de outubro no Setor Jardim da Liberdade

O suspeito de matar o companheiro da ex-namorada em Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia, foi preso na última sexta-feira (4) em Brazabrantes. O crime aconteceu no dia 10 de outubro deste ano, no Setor Jardim da Liberdade, no município. Segundo a Polícia Civil (PC), a mulher, de 29 anos, jantava com a família e com o namorado, de 43, na parte de for...