Servidores da rede municipal de educação em Senador Canedo vão receber auxílio conectividade Auxílio no valor de R$ 180 será pago para os servidores que atuam nos ensinos infantil e fundamental

Os servidores municipais que atuam nos ensinos infantil e fundamental de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, irão receber R$ 180 como auxílio financeiro para ajudar nas despesas com internet. Aproximadamente 1.2 mil servidores, de acordo com a prefeitura, que trabalham com mais de 23 mil alunos serão beneficiados. Segundo a prefeitura, a ação...