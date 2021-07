Cidades Sanesc diz que nunca recebeu denúncias sobre irregularidades no reservatório em Senador Canedo Acidente destruiu uma casa, provocou estragos em outras quatro e deixou um jovem de 18 anos em estado gravíssimo

Atualizada às 13h17. Uma perícia deve identificar as causas que levaram a queda de um reservatório de água, por volta das 10 horas na manhã desta quinta-feira (8), no Parque Industrial, em Senador Canedo, na região metropolitana da capital. Moradores contaram que escutaram estalos e barulhos no momento do acidente, que deixou um jovem de 18 anos em estado graví...