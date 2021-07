Cidades Prefeitura de Senador Canedo vai investigar se caixa d’água poderia ter sido instalada no local O reservatório foi construído na Rua Gonçalves Bertolo, no Parque Industrial, próximo às residências. Com a queda, uma casa foi totalmente destruída e pelo menos outras quatro foram afetadas

O prefeito de Senador Canedo, Fernando Pelloso, afirmou nesta sexta-feira (9), que o município irá investigar se a caixa d’água que caiu em Senador Canedo na quinta-feira (8) poderia ter sido construída no local. O reservatório foi instalado na Rua Gonçalves Bertolo, no Parque Industrial, próximo às residências. Com a queda, uma casa foi totalmente destruída e pelo ...