Cidades Prefeitura de Senador Canedo demite profissionais da saúde e população critica piora no atendimento Secretário de Saúde do município diz que a demissão faz parte das ações para ‘entregar’ a gestão para o próximo governante e garante que a população não foi prejudicada; funcionários demitidos contestam

A Prefeitura de Senador Canedo na última terça-feira (17) exonerou todos servidores do município contratados em regime de prestação de serviços. A área da saúde foi uma das mais afetadas, com médicos, fisioterapeutas, cirurgiões-dentistas e enfermeiros demitidos. Em denúncia enviada ao POPULAR, um leitor relata que a população fica desamparada com o déficit de profissionais d...