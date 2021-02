Cidades Plano de saúde afirma que pagará procedimento de bebê com meio coração na segunda-feira (8) Na noite desta sexta-feira (5), a mãe Gabriella Castro conseguiu decisão judicial exigindo pagamento integral. Plano requisitou a hospital que se ela precisar fazer parto no final de semana, seja atendida

O Instituto de Assistência Médica de Senador Canedo (Iamesc) afirmou, na manhã deste sábado (6) que vai arcar com todo o tratamento da bebê Elisa, no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. A menina que foi diagnosticada com Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE) é filha de Gabriella Castro, moradora de Senador Canedo, na Região Metropolitana de G...