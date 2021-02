Cidades Nova decisão obriga plano de saúde a custear parto e tratamento de bebê com meio coração em SP Em caso de descumprimento, a multa diária estabelecida ao plano de saúde de Senador Canedo é de R$ 1 milhão

Moradora de Senador Canedo, município da Região Metropolitana de Goiânia, Gabriella Castro conseguiu um mandado de segurança que garante o custeio do parto e cirurgia da filha Elisa, diagnosticada com Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE). Agora, o Instituto de Assistência Médica dos Servidores do Município de Senador Canedo (Iamesc) precisa c...