Cidades Jovem atingido em queda de reservatório em Senador Canedo respira com ajuda de aparelhos Yuri Louredo Guiliani dormia no momento do acidente

O jovem Yuri Louredo Guiliani, de 18 anos, respira com ajuda de aparelhos em estado grave e internado, na manhã desta sexta-feira (9), no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O adolescente dormia quando na manhã de ontem um reservatório com capacidade para 1 milhão de litros de água instalado entre ...