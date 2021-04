Atualizada às 17h20

Um homem foi preso nesta quarta-feira (7), no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo, suspeito de participar do furto de 20 frascos com 200 doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o suspeito foi flagrado comercializando três frascos do imunizante que seriam provenientes do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

A Polícia Militar informou que chegou até o suspeito por meio de uma denúncia anônima. No momento do flagrante ele estava com três ampolas da vacina em um recipiente com gelo. Após buscas na residência do suspeito foram encontrados mais 17 frascos. Ele foi encaminhado à delegacia de Senador Canedo, onde prestará esclarecimentos.