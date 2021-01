Cidades Grávida goiana enfrenta batalha judicial para garantir tratamento de bebê em São Paulo Após decisão de juiz, o Instituto de Assistência Médica dos Servidores do Município de Senador Canedo (Iamesc) diz que fará o pagamento 24 horas antes de cada procedimento, mas irá recorrer da sentença; Gabriella Castro Silva teme que a filha fique ‘a Deus dará’

Mesmo antes de nascer, a pequena Elisa já passa por um drama. Ela é portadora de uma cardiopatia grave chamada Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo, uma má formação nas válvulas, cavidades cardíacas e aorta. A mãe da menina, Gabriella Castro Silva, de 30 anos, é beneficiária do Instituto de Assistência Médica dos Servidores do Município de Senador Canedo (Iamesc) e...