Cidades Ex-pastor é indiciado por estupro de vulnerável em Senador Canedo As investigação começaram em 2018. O investigado foi preso em abril deste ano em Goianira

Um ex-pastor foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, pela prática de atos libidinosos, em Senador Canedo, na região metropolitana da capital. O inquérito foi concluído nesta sexta-feira (28) e encaminhado a Justiça. As vítimas, de acordo com a polícia, na época dos abusos tinham 6 e 8 anos e ficavam sob os cuidados da esposa do indiciado. A Delegacia de Pro...