Cidades ‘Estou sonhando?’, diz menino com câncer terminal ao ser bombeiro por um dia em Senador Canedo Yvan Guilherme Pacífico Miranda, de 12 anos, iniciou a visita ao batalhão com um café da manhã ao lado do comandante, conheceu a rotina, materiais e equipamentos dos bombeiros

A manhã do pequeno Yvan Guilherme Pacífico Miranda, de 12 anos, começou diferente nesta quinta-feira (29). O olhar de curiosidade e admiração do menino, observado nos registros, é pela realização de um sonho: ser bombeiro por um dia. Diagnosticado com um câncer no fígado, já em estado terminal, o menino foi recebido pelo 14º Batalhão Bombeiro Militar, em Senador Canedo, e...