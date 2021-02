Cidades “Estou me sentindo completamente desamparada e com medo”, diz mãe de bebê com meio coração Gabriella Castro Silva, de 30 anos, é de Senador Canedo e está em São Paulo. Parto seria nesta quinta-feira (4), mas ela perdeu na Justiça liminar que obrigava plano de saúde a custear despesas

Atualizada às 15h03 Com o parto da Elisa agendado para a manhã desta quinta-feira (4), Gabriella Castro Silva, de 30 anos, recebeu na manhã desta quarta (3), a informação definitiva de que não será possível a internação na Associação Beneficência Portuguesa, em São Paulo. A menina foi diagnosticada com Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE), conhecida com...