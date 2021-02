Cidades Em SP, com parto agendado, grávida goiana perde na Justiça tratamento para bebê com meio coração Decisão judicial derrubou liminar que garantia nascimento e primeiras cirurgias no Hospital Beneficência Portuguesa, referência na cardiopatia

Faltando menos de dois dias para o parto da pequena Elisa, a mãe Gabriella Castro Silva, de 30 anos, perdeu na Justiça o direito de realizar o parto e garantir os primeiros cuidados para a filha que tem uma cardiopatia grave chamada Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo. Gabriella é beneficiária do Instituto de Assistência Médica dos Servidores do Município de Senado...