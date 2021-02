Cidades Desembargadora define que mãe de bebê com meio coração faça parto em SP e pague parte do tratamento Nova liminar foi concedida na manhã desta quinta-feira (4), após gestante de Senador Canedo dar entrada na Beneficência Portuguesa e entrar em trabalho de parto

A desembargadora Elizabeth Maria da Silva, do Tribunal de Justiça do estado de Goiás (TJ-GO) decidiu, na manhã desta quinta-feira (4), por meio de liminar que Gabriella Castro Silva, de 30 anos, realize o parto da filha Elisa na Beneficência Portuguesa, em São Paulo. A mãe é moradora de Senador Canedo, beneficiária do Instituto de Assistência Médica dos Servidores do M...