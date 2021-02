Cidades Decreto: bares, restaurantes e igrejas devem funcionar com lotação máxima de 30% em Senador Canedo Segundo novo decreto, bares, restaurantes, lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas não poderão colocar mesas e cadeiras na área externa

Em Senador Canedo, atividades consideradas de alto risco, como bares, restaurantes e instituições religiosas vão funcionar com lotação de 30% da capacidade máxima, com horário de funcionamento entre 6h e 22h. A decisão foi publicada pela prefeitura da cidade na sexta-feira (19), por meio do decreto nº 1.561. Ainda segundo as novas normas, fica vedada a vend...