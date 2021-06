Cidades Colisão entre ônibus e caminhão deixa vários feridos em Senador Canedo Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu socorreram as vítimas

Atualizada às 9h28. Doze pessoas ficaram feridas com escoriações leves em um acidente, na manhã desta quarta-feira (2), na GO-020, na zona rural de Senador Canedo, na região metropolitana da capital. Um ônibus que transportava 19 pessoas, incluindo o motorista, de Cristalina para tratamento em Goiânia se envolveu em um acidente com uma carreta carregada com madeira.&...