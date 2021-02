Cidades Bombeiros controlam chamas após caminhão de combustível incendiar em Senador Canedo Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram ainda duas casas

O Corpo de Bombeiros controlou as chamas após um caminhão de transporte de combustível pegar fogo na manhã desta terça-feira (16)na Rua Vila Lobos, no Jardim Canedo I, em Senador Canedo, na região metropolitana da capital. Segundo a corporação, o solicitante não soube informar se o veículo estava carregado com o produto, mas as chamas teriam passado para duas casas. F...