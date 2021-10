Cidades Após três meses, começa reconstrução das casas atingidas por queda de reservatório em Senador Canedo A queda do reservatório há três meses atingiu quatro residências e deixou o jovem Yuri Louredo, de 18 anos, gravemente ferido

As obras de reconstrução das casas das famílias atingidas pela queda de um reservatório no Parque Industrial, em Senador Canedo, tiveram início nesta segunda-feira (11). A queda do reservatório há três meses atingiu quatro residências e deixou o jovem Yuri Louredo, de 18 anos, gravemente ferido. As obras ainda não tinham começado devido à falta de acordo entre a Agência d...