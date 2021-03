O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) enviou uma recomendação ao prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo, pedindo a adequação do município ao decreto estadual no prazo de 24 horas. O documento foi assinado pelo promotor de justiça, Glauber Rocha Soares, na tarde desta quinta-feira (18).

Atualmente, Senador Canedo não segue o decreto estadual que entrou em vigor no dia 17 de março, retomando o revezamento das atividades econômicas em Goiás. A medida inicia com 14 dias de suspensão seguidos por 14 dias de funcionamento, sucessivamente.

O prefeito da cidade permitiu que todas as atividades essenciais e não essenciais funcionem de segunda a quinta feira, com exceção das atividades descritas em artigos específicos. A medida foi validada na mesma data do decreto estadual, vigorando pelos próximos 7 dias.

No entanto, o MP afirma no documento que Senador Canedo encontra-se em estado de calamidade, de acordo com o último mapa de risco da Covid-19 do mês de março. Dessa forma, as normas do Estado devem prevalecer, podendo os municípios apenas intensificarem o nível de proteção contra o coronavírus, sendo indevida qualquer redução do patamar de cuidado estabelecido em atos normativos nacionais ou estaduais.

Ao POPULAR, a prefeitura de Senador Canedo informou que recebeu a recomendação e vai aguardar as 24 horas, enquanto averigua a situação. Disse ainda que diante do exposto, provavelmente deve acatar a decisão, visto que não encontra outra saída.