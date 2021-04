Cidades Senador Canedo recebe dez respiradores emprestados pelo governo do Amazonas O gesto é uma retribuição por parte do governo amazonense que recebeu ajuda de Goiás e de outros estados durante o colapso de saúde ocasionado pela pandemia de Covid-19

O município de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, recebeu dez respiradores emprestados pelo governo do Amazonas no último sábado (3). Conforme informou a prefeitura da cidade, o gesto é uma retribuição por parte do governo amazonense, que, em janeiro deste ano, recebeu ajuda de Goiás e de outros estados durante o colapso de saúde ocasionado pelo elevado n...