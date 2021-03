Cidades Senador Canedo: com novo decreto, atividades não essenciais deixarão de funcionar aos domingos Haverá ainda redução do horário de funcionamento de segunda à sexta, e fechamento parcial aos sábados

A Prefeitura de Senador Canedo publicará, nesta terça-feira (9), novo decreto com medidas de restrição para conter o avanço da pandemia de Covid-19. A decisão sobre o endurecimento das regras no município foi tomada na tarde de segunda-feira (8), após reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19. Dentre as novas regras, segundo a administração, estão ...