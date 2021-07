Cidades Senado torna crime violência psicológica contra mulher; texto vai à sanção do presidente A pena prevista é de reclusão de seis meses a dois anos, e multa, se a conduta não constituir crime mais grave

Senadores aprovaram nesta quinta-feira (1º) o projeto de lei que insere no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher e cria o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A proposta segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com o texto, a violência psicológica consistirá "em causar dano e...