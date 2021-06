Cidades Senado aprova projeto que inclui gestantes e lactantes sem comorbidades no grupo de vacinação O texto original havia limitado a prioridade às mulheres que estão amamentando. A relatora, senadora Zenaide Maia (Pros-RN), incluiu outros grupos, como crianças e adolescentes com deficiência permanente ou com comorbidade, e adolescentes privados de liberdade

O Senado aprovou, na última terça-feira (15), o projeto que determina a inclusão de gestantes, puérperas, lactantes, de crianças e adolescentes com deficiência permanente ou com comorbidade, e de adolescentes privados de liberdade, no quadro de grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. O autor ...