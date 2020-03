Cidades Senado aprova projeto que autoriza telemedicina durante pandemia de Covid-19 Os profissionais poderão também emitir receitas médicas pela internet

O Senado aprovou, nesta terça-feira, 31, um projeto autorizando o uso da telemedicina durante a pandemia da covid-19 no Brasil. Com isso, médicos poderão realizar consultas à distância enquanto durar a crise do novo coronavírus. Os profissionais poderão também emitir receitas médicas pela internet. O formato não é autorizado para profissionais de outras áreas da sa...