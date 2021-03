Cidades Semana será de altas temperaturas em Goiás, diz Cimehgo Previsão é de tempo estável, ensolarado e com temperaturas elevadas, mas cenário pode começar a mudar a partir de quinta-feira (1º)

O calor deve continuar por boa parte desta semana em Goiás. Entre segunda (29) e quarta-feira (31), o tempo será estável, ensolarado e com temperaturas máximas elevadas. Já a partir de quinta-feira (1º), o sistema de alta pressão perde intensidade facilitando o fluxo de umidade na região Norte do Estado. As informações são do Centro de Informações Meteorológicas e...