Vida Urbana Semana Santa tem programação em paróquias da Grande Goiânia Missas, encenações e outras atividades relembram a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo

A Semana Santa, comemoração católica que celebra a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, começa amanhã e as paróquias e santuários de Goiânia e Trindade estão preparadas com uma extensa programação. Até domingo estão agendadas missas, encenações, vigílias, entre outros eventos.O padre Givanildo Salvino Inácio, administrador da Paróquia Nossa Senhora da Penha, no Jardim ...