Cidades Semana Santa em Goiás terá ocupação limitada nos templos e transmissão na internet e TV Igreja Católica se prepara para receber fiéis durante sua principal data litúrgica, mas, com limitação de ocupação de templos, também transmitirá eventos na internet e TV

Com o Domingo de Ramos (28) a Igreja Católica deu início à sua principal semana litúrgica. Em Goiás, em 2021, a Semana Santa será um pouco diferente do que ocorreu no ano passado, quando o início da pandemia do coronavírus impediu qualquer participação de fiéis nas celebrações. Este ano, em razão do decreto estadual, os fiéis poderão ocupar 30% da capacidade de cada templo ...