Cidades Semana começa ensolarada em Goiás Previsão para esta segunda-feira (07) é de tempo estável e com altas temperaturas; a mínima deve chegar a 15ºC, enquanto que a máxima deve ser 35°C , diz Cimehgo

O calor deve predominar por boa parte dos municípios do Estado, nesta segunda-feira (07). A massa de ar seco deixará o tempo estável, ensolarado e com temperaturas máximas elevadas. A umidade relativa do ar entrará em declínio no período da tarde. As informações são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), da Secretaria de E...