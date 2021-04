Cidades Semad realiza reunião com comunidade do Parque Estadual de Terra Ronca O encontro virtual com o Conselho Consultivo do parque será realizado nesta segunda-feira (12) e será aberto a moradores, especialistas e entes públicos

Titular da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Andreia Vulcanis convocou para esta segunda-feira (12) uma reunião extraordinária virtual com a comunidade que tem vínculo com o Parque Estadual de Terra Ronca (Peter), localizado no Nordeste de Goiás, entre os municípios de São Domingos e Guarani de Goiás. Serão debatidos temas como o...