Cidades Semad e PRF apreendem equipamentos predatórios no Rio Araguaia Fiscalização conjunta encontrou tarrafas e armas de fogo que poderiam estar sendo utilizados no feriado prolongado para pesca irregular e caça de animais silvestres

Ação conjunta realizada no feriado prolongado da Semana Santa no Rio Araguaia apreendeu 27 armas de fogo, 116 munições, 20 tarrafas e vários outros materiais irregulares relativos à pesca e caça predatórias. O trabalho foi realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As apreen...