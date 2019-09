Cidades Sema suspeita de origem criminosa em incêndio na área de preservação de Alter do Chão No total, 11,7 quilômetros quadrados da APA foram atingidos pelo fogo, uma área equivalente a 1.647 campos de futebol, ou 7% da área total

A Secretaria de Meio Ambiente (Sema) de Santarém, no Pará, tem suspeitas de que os incêndios ocorridos desde sábado (14) na Área de Proteção Ambiental (APA) de Alter do Chão foram provocadas por ação humana, com o propósito de liberar pedaços de terra para exploração turística às margens do Rio Tapajós, em um ponto afluente que os nativos chamam de Lago Verde. “Queimada é crim...