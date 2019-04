Vida Urbana Sem visibilidade, mergulhadores fazem busca tátil por servidor da Saneago Equipes dos Bombeiros entram no terceiro dia de procura pelo servidor da Saneago que desapareceu enquanto trabalhava no rio, na manhã de quinta-feira

Equipes do Corpo de Bombeiros entram neste sábado (13) no terceiro dia de buscas pelo agente de sistemas Flávio Leonel Moraes, de 36 anos, funcionário da Saneago que desapareceu no Rio Meia Ponte. Um trabalho árduo, por terra e dentro da água, onde a visibilidade é quase zero e a correnteza cada dia mais forte. “A visibilidade é muito turva. Os mergulhadores fazem um trabal...