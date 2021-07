Em Goiânia, todas as vagas para vacinação contra a Covid-19 por agendamento foram preenchidas até a próxima segunda-feira (26). Com isso, a aplicação da primeira dose por idade (a partir de 35 anos) está sendo realizada apenas no drive-thru do Shopping Passeio das Águas nesta sexta-feira (23). A segunda dose, por sua vez, continua sendo aplicada em pessoas com datas agendadas para o mês de julho, além das excepcionalidades e grupos prioritários.

Confira:

- Primeira dose para a população a partir de 35 anos (16 locais disponíveis, por agendamento, das 8h às 17h) – já esgotado - e drive thru do Shopping Passeio das Águas (2 mil senhas a partir das 8h).

- Segunda dose da Astrazeneca para pessoas com data marcada até o dia 26 de julho e em atraso, sem necessidade de agendamento, por ordem alfabética, das 8h às 16h:

Iniciais de A a L: atendimento das 8h às 12h

Iniciais de M a Z: atendimento das 12h às 16h

Locais:

Escola Municipal Francisco Matias

Escola Municipal Lions Clube Bandeirantes

Escola Municipal Coronel José Viana

Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

Escola Rotary Goiânia Oeste- Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)

Área I da PUC Goiás

Salão Comunitário (ao lado do CSF Guanabara I)