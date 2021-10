Cidades Sem vacinas e com volta às aulas, cresce risco de Covid em crianças e adolescentes, diz estudo Para as crianças com 11 anos ou menos, não há ainda uma previsão de quando uma vacina será autorizada

Com o avanço da vacinação contra Covid na população adulta brasileira, o grupo dos mais vulneráveis a contrair a doença passa a ser justamente a faixa etária mais jovem do país, a das crianças de zero a 11 anos. Até o momento, a vacina da Pfizer contra Covid-19 é a única que pode ser usada no país para os de menor idade. Ela está aprovada pela Anvisa (Agência Nacion...