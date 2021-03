Cidades Sem UTI em Goiás, municípios improvisam suporte para casos críticos Secretarias têm tido pedidos para leitos adequados negados por causa de lotação. Saída tem sido tentar dar algum tipo de socorro às vítimas do coronavírus

Com hospitais lotados e poucas vagas de internação, cidades pequenas de Goiás estão se adaptando e improvisando leitos com a assistência mais próxima possível de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na tarde desta terça-feira (9), mais de 500 esperavam por uma vaga de internação para pacientes com coronavírus, sendo 291 para UTI e 259 para enfermaria. Inhumas e Ceres...