Cidades “(Sem transferir)Teria uma carnificina no presídio Anápolis”, diz titular da DGAP Em entrevista, coronel Agnaldo Cruz, da DGAP, disse ter identificado detentos marcados para morrer entre os 80 removidos da unidade destinada a membros de facção

Diretor-Geral em Exercício da Administração Penitenciária de Goiás, o coronel Agnaldo Augusto da Cruz revela que entre os 80 presos removidos do Presídio Estadual de Anápolis, destinado a detentos Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme mostrado pelo POPULAR no último sábado (24), estavam ameaçados de morte. “Se nós não tivéssemos feito isso, com certeza absoluta...