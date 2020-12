Cidades Sem saída temporária e Indulto de Natal, presídios goianos não tiveram liberação em massa Benefício de saída concedido aos presos do regime semiaberto não foi necessário, já que os mesmos cumprem prisão domiciliar durante a pandemia de coronavírus. No caso do Indulto falta portaria do Governo Federal

A saída temporária de detentos, como já é de costume no fim de ano, foi diferente em Goiás neste ano. De acordo com a Defensoria Pública do estado, não houve a liberação em massa porque os presos do semiaberto já cumpriam prisão domiciliar desde o início da pandemia do coronavírus, conforme determinação. Não houve ainda publicação de portaria quanto ao Indulto de Natal, r...