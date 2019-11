Cidades Sem perceber, pai atropela e mata filho de 1 ano em Goiás Acidente aconteceu na casa da avó materna no povoado Vila Rocha

Um menino de 1 ano e 5 meses morreu após ser atropelado pelo próprio pai, na noite desta segunda-feira (11), no povoado Vila Rocha, em Carmo do Rio Verde, na região Central do Estado. O acidente aconteceu na casa da avó materna. O Major da Polícia Militar de Goiás (PM) Fernando Dias Borba explicou que a família estava saindo para fazer compras quando o pai deu ré...