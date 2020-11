Conforme divulgado pela Secretaria Municipal (SMS) de Goiânia na tarde desta segunda-feira (2), foram registrados 326 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas na capital. Com os dados apresentados pela pasta, a cidade chegou ao total de 70.486 infectados pelo vírus ao longo da pandemia. Desses, 67.565 já se recuperaram da doença.

Já em relação aos dados de mortes, o número total continua estacionado em 1.684 após um dia sem registro de óbitos em decorrência do coronavírus. Apesar de nenhuma morte no último boletim, Goiânia teve 22 óbitos na última sexta-feira. No sábado (31), último informe divulgado pela pasta, nenhuma morte foi contabilizada.

Ao longo da pandemia, 4.808 pessoas infectadas precisaram ser internadas para o tratamento da doença. Dessas, 2.107 necessitaram de um leito em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Vale ressaltar que o boletim deste domingo (1º) não foi disponibilizado pela SMS.