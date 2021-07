Com a suspensão da aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19, em Goiânia, estão sendo vacinadas apenas gestantes, puérperas e idosos em atraso no Ciams Dr. Domingos Viggiano, sem agendamento, das 8h às 17h. Já a segunda dose da Astrazeneca com aprazamento para os dias 29 e 30 de julho segue sendo aplicada em cinco escolas municipais e no Centro Comunitário Jesus Bom Pastor. Já o reforço da Pfizer (29 e 30 de julho) é aplicado na Área I da PUC, e em seis unidades de saúde da capital, também entre 8h e 17h, sem agendamento. Confira:

Vacina Astrazeneca

Escola Municipal Francisco Matias: Rua Carlos Gomes - Parque Anhanguera

Escola Municipal Coronel José Viana Alves: Rua CM7 - Setor Cândida de Morais

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30 - Bairro Goiá

Escola Municipal Bárbara de Souza Morais: Av. Uruguaiana - Jardim Novo Mundo

Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19 - Jardim América

Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado do CSF Guanabara I)

Vacina Pfizer

CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290 - Parque Santa Rita

CSF Crimeia Oeste: Av. Domingos Lemes do Prado - Setor Crimeia Oeste

CSF São Francisco: Av. das Palmeiras, Bairro - s/n - São Francisco

CSF Boa Vista: Av. dos Ipês, 1656 - Boa Vista

UPA Jardim Novo Mundo: Av. New York, 667-569 - Jardim Novo Mundo

Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

Área I da PUC: Rua 235, 722 - Setor Leste Universitário