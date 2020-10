Cidades Sem mortes confirmadas nas últimas 24 horas, Goiânia se aproxima de 70 mil casos de Covid-19 Dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) neste sábado (31)

Sem novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas, Goiânia chegou neste sábado (31) a 69.902 casos de Covid-19. No total, foram 261 novos casos confirmados no mesmo período. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) neste sábado (31). O total de mortes permanece o divulgado nesta sexta-feira (30): 1.682. Ainda de aco...