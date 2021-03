Cidades Sem máscara, Bolsonaro volta a dizer que não adianta ficar em casa Minutos antes, ministro da Saúde falou no sentido contrário, desencorajando aglomerações

Apesar do esforço de auxiliares do governo e de parlamentares, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) continua na direção contrária às recomendações sanitárias para conter a disseminação da Covid-19. Sem máscara, ele voltou a dizer que não adianta ficar em casa. Minutos antes, ao lado dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pachec...