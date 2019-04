Vida Urbana Sem lei que cite quantidades, polícia decide quem será preso por tráfico Delegado-geral afirma que varejo de drogas é ponta da organização criminosa

Algemada, Daiane entrou na sala 9 de audiência de custódia com os olhos vermelhos de tanto chorar. No fim da manhã da primeira quinta-feira de março, a jovem de 26 anos era a primeira a ter a legalidade da sua prisão por tráfico de drogas, realizada no dia anterior, avaliada por um juiz, nesse caso uma juíza, que também decidiria se ela seguiria presa ou poderia aguardar o...