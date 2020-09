Cidades Sem escola, crianças ficam mais vulneráveis em Goiás Número de ocorrências de crimes contra menores de 12 anos cai em Goiás, mas motivo pode ser diminuição de denúncias por falta de aulas presenciais

O distanciamento social e a suspensão das aulas presenciais podem permitir que crianças tenham que conviver mais tempo com abusadores e agressores sem espaço para denunciar. A quantidade de ocorrências de maus-tratos, abuso sexual e agressão física contra crianças caiu consideravelmente no primeiro semestre de 2020 em Goiás, quando comparada com o mesmo período de 2019...