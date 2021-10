A ventania de quase 100 km/h e chuvas isoladas que atingiram Goiânia e regiões do interior de Goiás nesta sexta-feira (1), causaram quedas de árvores sobre a rede e prejudicaram o fornecimento de energia. Desde então, falta do serviço se prolonga para o fim de semana na capital e outras cidades, que segundo a Enel, também foram as mais impactadas, como Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, Jataí e Acreúna.

O leitor Anderson Vargas relatou que o Centro de Saúde Cidade Jardim Michele Muniz Do Carmo, no setor Cidade Jardim em Goiânia, dispensou pessoas que chegaram no local para se vacinarem contra Covid-19 por causa da falta de energia. Segundo ele, a unidade informou que conseguiria vacinar apenas a primeira dose em adolescentes que agendaram. Anderson disse ainda que havia cerca de 100 pessoas na fila aguardando a possibilidade de serem vacinadas.

Diversos leitores ligaram na redação do O Popular relatando a falta de energia em seus bairros que já dura 24 horas. Silmon Nascimento, que mora no setor Água Branca disse que a energia acabou em sua residência por volta de 20h de sexta-feira e que nesta tarde de sábado (2) às 17h a energia ainda não tinha sido restabelecida. "Pago um absurdo de energia todo mês", desabafou.

No setor Jaó, moradores relatam que desde ontem à tarde postes de energia elétrica estão caídos na Rua J-19 no cruzamento com a 44, em Goiânia. A fiação elétrica acabou ficando exposta após a queda que foi provocada pela ventania forte na capital. Mesmo após 24h, as equipes da Enel ainda não foram ao local solucionar o problema que também deixou os moradores sem energia até o fechamento desta matéria.

A Enel Distribuição Goiás informou em nota ao POPULAR que o número de equipes emergenciais em serviço foi dobrado e técnicos estão trabalhando para restabelecer a energia o mais breve possível. Sobre a unidade de saúde do setor Cidade Jardim, a companhia disse que uma equipe já estava atuando no restabelecimento do serviço. A distribuidora orienta que os clientes registrem a falta de energia pelo aplicativo da Enel, site, SMS ou Whatsapp, enviando mensagem para (21) 996019608.