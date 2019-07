Cidades Sem chover há 75 dias, agosto começa com previsão de calor e tempo muito seco em Goiânia A chegada de uma massa de ar seco em Goiás é a causa das temperaturas elevadas

Já são 75 dias sem chuva em Goiânia e a previsão para o mês de agosto, que começa nesta quinta-feira (1), é de calor e umidade mínima entre 20% e 30%. Em 2017, completou 100 dias sem chover na capital goiana. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos próximos dias, o céu vai estar parcialmente nublado e as temperaturas vão os...