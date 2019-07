Cidades Sem avanço na mobilidade

De acordo com as empresas que dispõem de patinetes em Goiânia, Grin e Yellow, os equipamentos chegaram à cidade como um modal para a melhoria na mobilidade urbana. As empresas não divulgam a quantidade de patinetes, de usuários, de viagens e nem mesmo de incidentes ocorridos na capital, sob o argumento de que os dados são estratégicos. No entanto, para especialistas ouv...