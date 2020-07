Cidades Sem aulas presenciais, famílias veem prejuízo na evolução das crianças Com aulas presenciais suspensas e dificuldades no formato online, famílias veem crianças desconcentradas e falta da antiga rotina

Flávia já não sabe mais como fazer a filha ganhar fluência na leitura. Elaine até tenta recuperar no caçula o gosto pelas aulas e Débora se equilibra entre os chamados de um bebê e a rotina de aulas online da filha mais velha. Já se passaram mais de 120 dias e o que parecia provisório virou regra. Com as escolas fechadas por causa do isolamento social imposto pela pandemia d...